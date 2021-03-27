新營第一市場加裝2組30支鏡頭監視器，治安無死角。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新營區第一市場屬於新營區傳統市場，平日攤商、人潮眾多，原先雖已架設有監視器，但市場周邊巷道確實有視線死角的疑慮，目前在當地濟安宮贊助下，新營警分局加裝監視器2組30支鏡頭，要讓攤商安心做生意，市民安心往來其中。

新營分局分局長斯儀仙表示，透過市議員蔡育輝同時也是當地濟安宮主委的協助，由廟方贊助新台幣40多萬元增設監視器2組30支鏡頭，對警方維護治安工作大大增加助益。

蔡育輝表示，新營分局團隊在維護治安工作上的貢獻，就像「濟安宮」主神保生大帝，都是民眾的守護神。監視器是治安維護的基本，在科技執法之際更不得忽略，儼然已成為治安利器，希望此舉可以達到拋磚引玉的效果，讓社會各界共同為治安工作出一份力。

在市場工作的攤商則對於市場增設監視器，紛紛表示稱許，稱多一組監視器，就好像多一雙眼睛管顧治安，現在在廟方、議員和分局的合作下，讓在市場工作的大家更加安心，財產更有保障。

(中時 )