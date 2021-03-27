台中市清水區清水街出粗透天厝今天凌晨發生火警，2樓70多歲廖姓婦人及40多歲楊姓兒子不幸葬生火窟，據悉，2人是低收入戶，1年前在這裡租屋，楊男當任保全賺錢養家，正確起火原因待調查中。

台中市清水區清水街一棟出租透天厝2樓今天凌晨發生火警，消防人員到場後立刻拉水線搶救，因內部全為木材裝潢火勢猛烈。

待火勢熄滅清理火場時，消防人員在房間門口發現廖姓婦人，接著在陽台看見楊姓男子，不過2人已成焦屍，真正起火原因待消防局火調科釐清。

(中時 )