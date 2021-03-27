氣象局今（27日）針對5縣市發布濃霧特報。（圖／翻攝自氣象局）

今天各地天氣多雲時晴，午後山區有零星短暫雨，高溫最高飆至33度。氣象專家吳德榮分析清明連假的天氣，連假前兩天（4/2、4/3）天氣穩定、多雲時晴，第三天（4/4）清明節當天有微弱鋒面掠過，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨，但對但北部平地及中南部的缺水危機無貢獻，4/5天氣又再度恢復穩定。

氣象局今（27日）針對5縣市發布濃霧特報，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹、台中已出現能見度不足200公尺的現象，新北能見度亦較低。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，未來一週至10天西半部幾無降雨，桃園以南缺水壓力與日俱增。今至下週四（1日）受到高壓迴流影響，各地為多雲時晴的天氣，午後山區有雲層發展，但雲層高度受穩定大氣壓制，故僅偶有零星短暫雨。

吳德榮表示，今至下週一（29日）氣溫逐日緩升，白天微熱早晚涼；西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，而今各地區氣溫：北部15至29度，中部17至31度，南部18至33度，東部15至30度。下週二至週四（30至1日）氣溫再升，白天高溫皆31度以上，南部更高達34度以上。

吳德榮指出，清明連假頭2天（4/2、4/3）各地多雲時晴，午後山區及東半部偶有零星短暫雨；白天「暖如夏」、早晚偏涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。連假第3天（4/4）會有微弱鋒面掠過，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨，但北部平地及中南部則無降雨，北台氣溫略降、稍轉涼。最後一天4/4則恢復多雲時晴的天氣，但這波微弱鋒面發生在期末，還須觀察。

(中時新聞網)