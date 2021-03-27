81歲港星吳耀漢早年演出《奇謀妙計五福星》和《飛越黃昏》走紅，甚至被提名香港電影金像獎最佳男主角，後來又以《靈幻先生》、《殭屍》電影成為最佳綠葉。他與外籍太太Susan1965年結婚，生下三女一子，本周二驚傳他52歲大女兒因涉毒被捕，昨(26日)晚間海關再度上門，發現屋內有毒品，拘捕了吳耀漢另一名女兒。

據《東網》報導，昨晚10時左右，10名海關人員突襲西貢南圍村22號一住宅，該處為吳耀漢和小女兒的住所，警方破門而入後，屋內傳出女子尖叫喊：「別碰我」的聲音，現場亂成一片，吳耀漢後來用黑色面紗遮臉，手持雨傘在門外關心情況，也避免被媒體拍到臉。

吳耀漢女兒驚傳被捕。（圖／中時資料照片）

11時左右，一名女律師到場了解，經海關人員同意後才進屋會見涉案的吳耀漢女兒，今凌晨1時，海關帶走吳耀漢小女兒，期間為阻止媒體拍攝，疑為吳家親屬用手電筒故意照射攝影機鏡頭，還發生肢體衝突。而吳耀漢的大女兒本周二才因一件自外國寄港的包裹藏有大麻被捕。

吳耀漢用雨傘遮擋，家人則在門旁等候消息。（圖／取自《on.cc東網》）

吳耀漢算是演藝圈中的富二代，父親吳海霖是九龍巴士及九龍殯儀舘的創辦人之一，15歲時吳耀漢就被送到英國伊頓公學求學，在這段期間對演戲產生興趣，21歲時他和一名英國女子閃婚，但結婚6個月就告吹，1965年梅開二度娶外籍太太Susan，生下三女一男，兒子吳嘉龍繼承他衣缽，以模特兒、演員身分出道，2015年吳耀漢一家還曾參加實境節目《帶阿媽去旅行》。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)