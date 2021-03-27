麋先生去年11月參加田中馬拉松全員完賽，更在去年3月也在登山嚮導普魯圖、資深媒體人詹偉雄陪伴下，帶著好奇心和好勝心前進南湖大山，以登山初心者的視角，體悟山給予的感動，同時完成了紀錄片《嗜愛動物山部曲》。日前麋先生和兩位登山大前輩一同出席Rockland x 麋先生【嶺悟】登山初心者的第一堂課分享會，聊到登南湖大山的經驗，麋先生吉他手喆安驚險回憶，當時一度落單並遇到大霧，差點「回不來」。

麋先生去年上山10天，參與公視節目《群山之島與不去會死的他們》紀錄片拍攝，也產出一支自己的番外篇紀錄片《嗜愛動物山部曲：南湖大山紀錄篇》，團員上山駐紮在南湖圈谷10天，見識到南湖大山各種氣候，遭遇酷暑跟冰雪，成功攻頂南湖大山、南湖東峰（*南湖大山海拔3742M，為中央山脈第三高峰，有台灣帝王之山的稱號，也是台灣五嶽之一）。麋先生在分享會上表示，「當你需要付出相當的體能與痛苦，之後才獲得的感動會更多，特別是在山上每一個人的感官都放大了，你感受這個世界的能力變得非常強，會改變你對這個世界的看法。」

麋先生籌備第四張專輯《嗜愛動物》時，提了很多demo給公司，登完山之後，對專輯有更多不一樣的發現，喆安說：「結果是我們一直在自己打槍自己，上山一趟之後，發現我對世界的觀察變得很敏銳，耗費4年在找的那個東西，上山10天就被我找到了。」喆安也表示，還差點迷路回不來，「在山上沒訊號，都得走去某個特定的角落才有網路收訊，有一次我回訊息比較慢，一個人落單，又剛好遇到大霧，差點回不來！」

他後來在濃霧中找到嚮導普魯圖堆疊的石頭記號，他才找到回去的路，化險為夷。鼓手逸凡也分享：「爬山第一天的時候，竟然還有人教你走路，我心想走路就走路，為什麼還要教？實際走了才知道，還真的很重要。山上跟山下的時間流動感很不一樣，山上很像獨立在這個世界之外，它在我心目中變成一種很獨特的樣貌。」逸凡也說在山上跟詹偉雄聊了很多事、彼此聽的音樂，獲益良多，詹偉雄則勉勵麋先生繼續做出更好玩的音樂。

(中時 )