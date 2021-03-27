台灣疫苗採購至今來源、細節、價格均成謎，國民黨立法院黨團成立「疫苗採購調閱小組」，不僅招來民進黨激烈抗爭，衛福部部長陳時中本人也拿有簽保密條款，明確反對透露資訊。有「宅神」之稱的媒體人朱學恒表示，憲法層級的監督不可低於民法層級的合約，建議國民黨直接打憲法官司，請大法官來釋憲，執政黨能否因此拒不公布疫苗採購價。

朱學恒26日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，就商業慣例而言，公司會很樂意讓股東知道把東西賣貴了：「有傻子買了比較貴的疫苗，我多賺到錢，讚！」除非該公司跟買方談回扣，售價與實際上報價格不符，否則將好的價格公布，董事會是會高興的，所以AZ疫苗（AstraZeneca，簡稱AZ，中譯阿斯特捷利康）沒有商業動機，要求台灣不能透露資料。

朱學恒直言：「你有看過哪一個國家，除了台灣之外，不公布採購到的疫苗價格嗎？我跟你講，沒有！」朱指出，因為憲法層級的監督不可低於民法層級，我們簽的合約都只是民法層級，就像今天若法官傳喚出庭，被傳喚人難道能對法官說，自己與對方簽了一個保密條款，所以他不能講嗎？這是絕對不可能的事，除非他想被判藐視法庭罪。但現在的狀況，就是蔡政府告訴全民，自己跟AZ疫苗簽了一個保密條款，所以憲法層級的監督不能生效。

對此，朱學恒建議，國民黨應直接打憲法官司，直接請大法官來釋憲：「我國的衛福部可否採購疫苗之後，拒不公布疫苗的價格？只因為他跟阿斯特捷利康簽了一個保密條款。」朱強調，AZ疫苗原厰實在沒有商業動機要與台灣簽保密條款，如果衛福部要將之列為密等公文的話，實際上開秘密會議照樣可以調出資料來，否則國防預算都不能監督了。

朱學恒呼籲，執政黨應該就直接公布了，如果因為決策問題台灣買到貴的疫苗，大家也就認了，反正「有打有認命」；何況未來還會有更大的問題，那就是未來若大家都挑其他疫苗來打，那目前引進的1000萬劑AZ疫苗，保存期限又只有3個月，會不會過期？最後將會有大量疫苗被浪費，而蔡政府的疫苗政策到底要怎做，也必須要說清楚、講明白。

(中時新聞網)