近日台中一名女網友逛好市多時，發現一雙粉紅色女童鞋落在地上，卻不見鞋子的主人，便將其PO上網，沒想到意外引發網友熱烈討論，不少網友認為是試穿新鞋後，直接把舊鞋留在現場；也有人看到童鞋品牌，聯想到最近炒得很兇的新疆棉風波，「該品牌辱華，所以丟棄抵制吧！」

原PO昨（26）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享2張照片表示，日前在好市多台中北屯店發現一雙粉色童鞋放在地上，鞋子的魔鬼氈是打開的，推測小主人脫下並非不慎掉落，便將照片PO上網「尋找小主人」。

不少網友認為小主人可能是在賣場試穿了新鞋後，直接將舊有的鞋子留在現場。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後，不少網友發揮創意留言，「小主人是現代灰姑娘啊！一定是被南瓜馬車接走」、「是灰姑娘的運動鞋，啊不是啦！是運動鞋」、「整個好市多都是我的鞋櫃」，也有不少網友揭出黑暗面表示，「是直接把新鞋穿走留舊的？」、「穿新鞋直接走？那是偷吧！」

另外，也有不少人看到鞋子品牌，紛紛聯想到近日鬧得沸沸揚揚的新疆棉事件，「抵制愛迪達也不能隨便亂丟啊」、「抵制愛迪達啊」、「可能是這品牌『辱華』了，所以被丟棄在這」。

對此，原PO也在事後補充表示，當下本想將鞋子拿至服務台掛遺失，但很怕失主回頭找，沒看到會緊張，就此作罷了，並替失主解釋，「應該不是大家口中的偷鞋事件，因為賣場裡並沒有販賣兒童鞋」。

(中時新聞網)