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近日一段影片在網路上流傳，事發地點發生於台中市，影片中一輛汽車駕駛遇上逆向機車騎士，為了避免意外發生，汽車駕駛按喇叭好意提醒，不料，卻一秒激怒騎士，騎士手刀追車，甚至拿安全帽猛敲車窗，過程相當可怕。

一名網友近日在臉書社團《爆料公社》發文，內文指出，他開車行經台中市忠勇路與永春南路路口時，突然遇上一名逆向騎來的機車騎士，他擔心會發生車禍，因此輕按兩下喇叭提醒，不料對方卻突然被激怒，一路自後方窮追不捨，更拿安全帽狂砸原PO的車。

透過影片內容可見，汽車駕駛因被追車，無奈的停靠在路邊，車窗外可看見一名男子自機車走下，將安全帽脫下，惡狠狠地瞪著車內的駕駛，嘴裡不停念念有詞，拿著安全帽繞行汽車，還拿安全帽猛砸汽車，把左側後照鏡敲斷，而在車內的男姓駕駛則神情緊張地向警方報案，指稱，「我被攔車砸車，我要報警，他現在在砸我車，我感覺到生命危險。」

影片曝光後，不少網友紛紛留言討論，「全世界大概就台灣人對喇叭聲過敏吧」、「逆向還跟追車，這傢伙大概沒碰到過壞人」、「兇的咧....我好怕怕唷！結果警察來還不是要龜」、「以後看來汽車喇叭都不能裝了，按了就是要打架用的」。

(中時新聞網)