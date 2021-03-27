西拉雅官田遊客中心小鐵人親子活動即日起開放報名。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處去年首度推出小鐵人親子活動，報名幾乎秒殺，今年活動將於4月24日登場，即日起至4月16日止開放伊貝特報名網線上報名，而且只要報名且完成參賽，即可獲得價值超過500元的完賽獎勵。

管理處表示，今年為讓更多小朋友一起享受活動賽事，除了將報名隊數提升至300組外，也擴大參賽年齡層至國小孩童，並增加「親子滑板車」的組別，只要報名且完成賽事，即可獲得100元的現場周邊活動園遊券、紀念T恤、涼感巾、獨家活動主題口罩、完賽獎牌、完賽證明、現場專人拍攝完賽紀念照片等。

西拉雅官田遊客中心擁有廣大的草原腹地，活動當天除了親子二鐵趣味競賽外，草原周邊開放一般民眾免費入園，也安排了多項活動包括親子互動樂園、創意氣球達人、歡樂泡泡體驗、手作DIY等，還特別邀請YOYO家族、快樂鳥故事劇團、大頭小丑魔術、CANDY STAR等舞台表演，讓現場大小朋友一起同樂，也歡迎民眾一同共襄盛舉。

針對這次活動管理處也非常的貼心，為方便參與小鐵人趣味賽的親子家庭前往活動會場，特別安排交通接駁車於隆田火車站及官田遊客中心進行來回接駁，相關活動資訊請詳報名網站及西拉雅國家風景區管理處官方粉絲專頁。

(中時 )