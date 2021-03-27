中國駐美大使崔天凱26日晚間接受大陸央視新聞《白·問》節目主持人白岩松連線訪問時表示， 近日H＆M、Nike、adidas等國外企業抵制新疆棉花，在中國互聯網引發憤怒。他提醒某些跨國公司，這是「很危險的先例」。這背後實際上反映了美國和其他有些國家，一些政治勢力想要遏制中國、分裂中國、打壓中國的企圖，所以才不惜工本、沒有底線製造了很多很荒唐的謠言，利用他們在世界上的話語權到處散播。

崔天凱指出，他也提醒CNN記者，你們當年講伊拉克大規模殺傷性武器的故事，後來講敘利亞、利比亞的故事，你們現在還敢出來講嗎？事實證明這些都是捏造的。

在談及「美國開始打『新疆牌』背後的用意」時，崔天凱指出：「我特別願意提醒某些跨國公司，如果他們服從於一些利益集團的特殊需要，故意去擾亂甚至破壞市場的運作，破壞國際供應鏈、產業鏈的正常運作，這就開了一個很危險的先例。」

他補充說，希望這些企業能夠認真的思考這個問題：這究竟會給他們自己帶來什麼後果。如果誰都出於一時的政治需要去打亂市場運作，打亂供應鏈、產業鏈的正常運作，將來對他們意味著什麼？他們應該明白。當然，中國的消費者很憤怒，中國的消費者有權決定自己買什麼，不買什麼，這個他們恐怕也不能強迫。

崔天凱表示，3月18日美國安克拉治中美高層戰略對話，美國媒體報導中方開場白時，用了「意想不到」4字。這恐怕是他們自己的問題。這種高層次、高級別的對話難免會有一些意見交換或者交鋒，必然會發生。所以，如果他們「意想不到」，那是他們估計不足吧。

崔天凱說，至於中美領事館是否會重開，解鈴還須繫鈴人，希望美方能表現出誠意，表現出認真的態度。首先要說明的是，關閉總領事館、限制外交人員活動、打壓中方記者，等等這些事情都是美方挑起，所有這些錯誤的限制，都應該得到糾正。

崔天凱強調，3月25日拜登在記者會表示任期內不讓中國超過美國一事，這反映了美國決策者對華政策上的一種「糾結」。是美國決策者對中國發展目標存在很大的誤讀。

(中時 )