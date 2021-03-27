台灣面臨缺水、缺電危機，蔡政府能源政策成外界關注焦點。國民黨立委鄭正鈐表示，台灣經濟高度仰賴半導體、面板等產業，主力科技大廠更被譽為「護國群山」，但相關產業都須消耗大量水電，台灣降雨量明明是全球平均的2.8倍，如今園區卻落得自備300部水車隨時待命運水，蔡政府的能源政策不僅恐讓科技業撐不下去，更恐養不起台灣的未來。

鄭正鈐昨日（26）在臉書發文質疑，台灣半導體、面板等主力產業，製造過程均需仰賴大量的水電，政府若應對無方，將對產業發展與經濟前景造成致命性危害，但蔡政府的能源政策卻恐養不起台灣的未來。鄭指出，以台積電為例，該公司在全台三大科學園區的用水量，每日達15.6萬噸，超過新竹科學園區總用水量；若加上即將動工的竹科寶山台積電2奈米廠，每日要9.8萬噸的用水量，「政府真能充分供水嗎？」

鄭正鈐強調，晶圓廠不但耗水，同時也耗電，而且愈先進的製程，耗電量就更大。根據伯恩斯坦證券估算，台積電2019年的用電量，已佔全台4.9%；去年《天下雜誌》也指出，台積電引入EUV製程之後，將增加超過一個核四廠的用電量，未來台積電用電量將倍增，達全台的10%。台灣降雨量是全球平均的2.8倍，政府居然還要「看天用水」，園區廠商面臨必須自備300部水車隨時待命運水，擔心無水可用的窘境。政府居然還好意思大肆宣揚要科學園區「鑿井救援」，根本就是怠惰與無能。

面對蔡政府重押在科技業與其能源政策的矛盾，鄭正鈐痛批，台灣經濟持續成長，並大力發展半導體，去年用電成長近3％，今年更將上看4％以上，蔡政府制訂非核家園政策，所推估電力需求年成長率僅1.28％，這些缺口要如何補上？不僅如此，科學園區能確保基礎水電設施充足？政府的根本對策在哪裡？台灣的護國群山撐得下去嗎？這些都是能源政策不力將接踵而至的問題。

(中時新聞網)