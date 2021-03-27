中國駐英國大使館官網27日消息，當地時間3月26日，駐英國使館代理大使、楊曉光臨時代辦會見英國外交發展部國務大臣亞當斯，就英方日前宣布對華實施單邊制裁，遭受中方反制表達「關切」一事，提出嚴正交涉。說明中方對於惡意傳播謊言和虛假資訊的英方有關人員和實體實施制裁，反制措施正當、合理、適度，無可指責。

楊曉光表示，英方基於謊言和虛假資訊，藉口所謂新疆人權問題對中方有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係，中方對此表示堅決反對、嚴厲譴責和強烈抗議。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。中方已決定對惡意傳播謊言和虛假資訊的英方有關人員和實體實施制裁。

楊曉光表示，針對英方對中方反制措施表達所謂「關切」，中方的反制措施正當、合理、適度，無可指責。受到反制的這些英方人員和實體並非在行使所謂「言論自由」，而是在惡意抹黑中國，嚴重損害中國形象，嚴重侵犯中方利益，嚴重破壞中英關係，已引起中國人民極大憤慨。中方不惹事，更不怕事。希望英方立即採取有效措施糾正錯誤，以實際行動為兩國關係健康發展創造條件。

(中時 )