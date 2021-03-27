「桌球CP」江宏傑、福原愛4年前結婚，近期卻傳出婚姻觸礁，人在日本的福原愛透過視訊向江宏傑提出離婚，傳聞男方在友人面前淚崩。福原愛的媽媽日前在江家人陪伴下一人回到日本，解除了所謂「人質」問題，外界推測福原愛下步應該就是要爭取兩個小孩的扶養權，知情人卻透露，福原愛會尊重兩個孩子的意願，讓他們未來在喜歡的環境成長。

江宏傑、福原愛4年前挺過被日媒唱衰「格差婚」的爭議甜蜜成婚，兩人育有3歲女兒和1歲多的兒子，本給外界幸福形象的兩人日前婚姻卻徹底崩盤，女方被拍到在橫濱跟高帥男約會，另有報導指福原愛不堪長期被夫家言語、精神霸凌，今年1月就跟江宏傑提出離婚。

婚變消息傳出後，江宏傑發聲明強調對福原愛的愛不變，但駁斥拿愛媽與小朋友人質作戰、保姆費由福原愛一個人負擔、接受婚戒贊助等傳聞。20日福原愛的母親出現在機場，獨自回日本，江宏傑事後無奈寫下：「離開之前聊了很多，無奈不捨但始終還是必須分開，聽到您回到老家心情更加複雜，但希望您可以一直平安健康，跟在台灣的時候一樣快樂開心。」

據日媒報導，福原愛和兩個孩子相隔兩地，已3個月沒見面，知情人指她常常說想念孩子，本來計畫4月前要回台幫兒子慶生，但她兩度取消機票，應該是已經打消念頭，而福原愛先前透露有意帶孩子到日本就學，如今似乎態度轉變，認為應該尊重小孩意願，會讓他們自己選擇想要健康成長的地方。

(中時新聞網)