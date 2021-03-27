一般而言，找工作面試通常是被問學經歷、專長、性向、家庭背景等等，一旦被問及私人感情問題，心裡難免會覺得不舒服。就有一名正妹發文表示，她日前到一家保養品公司應徵業務，面試主管告訴她只缺網路行銷人員不打緊，面試完起身要走了，突然被要求脫下口罩看長相，接著被問：「妳有沒有男朋友？」、「有固定對象嗎？」，讓她瞬間傻眼，趕緊開門逃離那家公司。

女網友分享自己的噁心求職面試經歷。（圖／翻攝自Dcard）

這名女網友在Dcard分享自己的噁心面試經歷，表示她日前到一間保養公司面試儲備幹部「當時是在104看到的工作內容是『維護現有經銷商與開發新客戶』才投履歷，但到現場才告知只缺網路行銷人員」。

女網友當時已經覺得失望，結果起身要離開時，面試主管卻要求她把口罩拿下來，看完後說了一句：「妳長得好漂亮喔！」，然後接著問：「妳有沒有男朋友？」，原PO笑著點點頭，沒有多做回應，結果對方又問「有固定對象嗎？」當下覺得面試主管真的有病。

原PO表示，當時心想反正要離開了，就不要回應太多，沒想到對方又說：「女生要有人追才有價值，沒人追的就都沒價值」，讓她瞬間傻眼，趕快開門逃離這間公司。

文章曝光後引發網友熱議留言：「拿下口罩看臉還算正常，但問人家有沒有男朋友與對象，就讓人感覺很 噁心」、「很多對外工作都希望找好看些的，這很現實」、「有人追才有價值？？？自身價值建立在他人身上？真心覺得他很可憐」、「很明顯是性騷擾了吧？現在大學生看文章是不是都不會抓重點，一直執著在脫口罩很正常」、「什麼叫沒人追的女生沒價值？他這種大男人中心思想的垃圾才沒價值咧」。

(中時新聞網)