印地安人內野手張育成27日確定擠進2021年開季名單，主要是他今年春訓展現的力量令人眼睛一亮，總教練法蘭柯納(Terry Francona)本月初說過：「年輕球員還需要很長時間來證明自己，但我們不會小看他。春訓這些全壘打不會列入紀錄，不過還是很高興能出現，讓我們知道他擁有很多成為好球員的工具。」

今年25歲的張育成是大聯盟第16位台灣球員，他在2019年6月首度上場，當時3打數掛零。印地安人肯定願意給他機會，畢竟他從18歲(2014年)就進入印隊農場，是球團悉心培養的內野手。

他登錄使用的英文名是「育張」(Yu Chang)而不是「育成張」。這對於美國觀眾來說是很有趣的名字，他的綽號理所當然就是「You」。2019年8月26日，張育成對戰皇家敲出生涯首安，主場觀眾熱情歡呼，大聲呼喊YOOOOOOU。當天張育成甚至還補上生涯首支三壘打，自然觀眾又是一陣YOOOOOOU。

林鐸(Francisco Lindor)過去6年都是印地安人主力游擊手，而且他是聯盟最佳游擊手，季外他高調加盟紐約大都會，使得印地安人游擊首度出現空缺。因此美媒早就看好張育成是競爭者之一，張育成可守備三壘、二壘、游擊。以內野手來說，林鐸是一個非常暴力的打者，張育成的火力必須提升上來，他大聯盟累積打擊率僅0.179。相較於林鐸是左右開弓，張育成是右打者，他未來的角色可能被安排為對付左投先發的游擊手。

(中時新聞網)