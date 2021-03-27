禁用新疆棉風波，中國大陸全面抵制H&M、Burberry、Nike，及Adida等國際知名品牌大廠。財信傳媒董事長謝金河表示，這次抵制行動，勢必衝擊整個供應鏈體系，大陸生產基地和代工業者可能首當其衝，而這些年台灣的紡織、鞋業代工幾乎全面轉往越南、柬埔寨，周五（26日）紡織業如新纖、南紡等股價漲停；鞋業代工的豐泰、寶成也上漲，對台灣供應鏈又創造了一次機會。

謝金河在臉書發文指出，中國市場很大，沒有一家知名品牌能夠略過中國市場，像Nike前一季大中華區營收22.8億美元，比去年同期成長51%；H&M在中國有505家門店，貢獻97.5億瑞典克朗的營收，中國是H&M第四大營收的市場。Adidas在中國，去年創造43億歐元營收，這其中有15%來自鞋子，20%來自服飾，26%來自包包、球具、配件。

他說，當中國發動抵制，這些企業股價立刻受到影響，像Nike25日股價下跌4.52美元，跌幅3.39%；Adidas重挫6.1%，不過這些企業都堅持普世價值，默默承擔，沒有人跳出來罵政府，而且，立場和態度十分堅定，不是他們不愛錢，而是遵守信奉的普世價值。

而這次新疆棉風暴，謝金河認為，勢必衝擊整個供應鏈體系，國際知名品牌大廠一定會重新評價未來中國市場的風險，還有製造供應鏈。在這場風波中，中國最大成衣代工廠申洲國際股價從193.4跌到143.4港元，股價下跌25.8%，而台灣的紡織成衣代工產業趁勢而起，25日新纖、南紡、東隆興業漲停，儒鴻直逼500元，聚陽創下250元新高，整個紡織產業股價全面大漲。鞋業代工的豐泰上漲6元，寶成、鈺齊也上漲。

他指出，過去台灣的紡織、鞋業代工幾乎全面外移到中國，這些年努力移轉生產基地，越南、柬埔寨成重要生產聚落，這回中國抵制行動，下一個牽動的是生產基地的移動，中國生產基地和代工業者可能首當其衝！

(中時新聞網)