一名女子與交往多年男友結婚，婚後當全職家庭主婦，陸續生下兩個孩子，每天全心全意照顧公婆與孩子，但丈夫繼承家裡的公司後竟偷吃女同事，還不顧家人反對稱「對妻子沒感覺」硬要離婚，不過，公婆實在太喜歡前妻，因此決定在兩人離婚後將其認作乾女兒，因此女子不但獲得前夫給的贍養費，婆婆還給她600萬作補償，甚至在公公的喪禮上以家屬身分答禮，讓小三上位的現任老婆氣瘋掉，而與前夫生的2個孩子更具遺產繼承權，堪稱是最強復仇計畫。

命理專家周映君日前在節目《新聞挖挖哇》上分享，一名女子在大學畢業後與交往已久的男友結婚，婚後生下兩個孩子，因家庭經濟狀況許可，她便留在家中當家庭主婦，全心全意照顧家庭，因此深受同住在一起的婆家人喜歡，與公婆和大姑感情都很好、相處十分融洽。

周映君表示，後來公公退休將家中的公司交由兒子打理，怎知他竟然和女同事發生婚外情，女子發現後與丈夫爆發爭吵，婆婆知曉狀況後則不斷勸說，因此女子才沒和老公撕破臉，反而是丈夫堅持要離婚，甚至還不顧家人反對搬出去和小三住，死都不肯回家，因此最後兩人還是以離婚收場。

周映君指出，離婚後兩個孩子歸婆家，女子獲得前夫給的贍養費，前婆婆更因愧疚私下偷塞5、600萬補貼她，甚至在女子要搬離婆家時，直接宣布要正式認她做乾女兒，而前夫後來則是與小三結婚，並買了一棟房子搬出去住。

周映君表示，後來公公中風，女子便以「乾女兒」的名義搬回前婆家照顧，讓公婆非常感激。而公公離世後，婆家舉辦喪禮，先是在訃文上註明她是「義女」，更讓她披麻帶孝以家屬身份答禮，讓前夫的現任太太很不爽，全程臉都超級臭，覺得婆家的人不尊重她，與丈夫抱怨無果，後來所有人更是把她當成空氣，讓她最後氣得直接走人。

律師馬在勤聽完則表示，在法律定義上「認義女」和「收養」不一樣，因此義女是不能夠分財產的，不過，因為女子的身分是前妻，生下的兩個小孩都有繼承權，加上與夫家的感情非常好，若將遺產分配給兩個孩子，其實就是變相的讓女子繼承遺產了。

(中時新聞網)