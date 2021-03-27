臉書粉絲專頁「打臉覺青」26日在臉書，針對國民黨政治明星使用NIKE產品遭親綠粉專嘲諷一事，發文反擊。（圖／取自臉書「打臉覺青」）

H&M一份「停用新疆棉花」聲明引發大陸網友強烈不滿，抵制風潮不斷延燒，包括華人圈知名藝人陳奕迅、楊冪、迪麗熱巴、彭于晏、張鈞甯、許光漢、歐陽娜娜等人，紛紛「雪崩式」表態切割，停止與相關國外品牌代言等合作關係。親綠粉專昨隨即發出一張，國民黨三大政治明星著用NIKE產品的照片與以嘲諷；粉專「打臉覺青」也反酸，綠營側翼有種就去出征NBA；不少網友也認為，綠營以此作文章相當可笑。

在H&M遭到大陸共青團發表質疑其禁用新疆棉花，引發大陸網友抵制風潮之後，陸網友隨後又找出美國耐吉（Nike）公司去年發表的一則聲明，指稱對新疆強迫勞動的報導表示關切，更加推升了大陸網民對禁用新疆棉花外國品牌的憤怒情緒，微博、微信上呼籲抵制的聲浪不斷推高，遭捲入的品牌也愈來愈多。所有被網友點名的藝人，紛紛表態終止與品牌合作關係。

親綠臉書粉絲專頁「土星六號之狼」昨日（26）在臉書發文，刊出國民黨三大政治明星，包括前總統馬英九、新北市前市長朱立倫、國民黨立委蔣萬安，三人過去穿戴NIKE相關產品的照片，圖片中特別蓋上國民黨黨徽，寫著「朱立倫、蔣萬安、馬英九 以行動支持NIKE為新疆人權發聲」幾個大字，並在文中寫「國民黨：『X誰在那邊害啦』」，刻意嘲諷。

文章一出，臉書粉絲專頁「打臉覺青」隨即發文，痛批：「綠營側翼真的拉機（指垃圾之義），國民黨的人穿個NIKE也能做文章，是吃飽太閒還是人生沒目標，有種就去出征NBA啦！小編就不信他們沒NBA、沒蘋果手機，不會在那裡唉唉叫！」

對此，網友紛紛表示：「看來1450覺青已經反到精神錯亂了！到底要護哪邊已經搞不清楚了！慘！」「吳怡農、蔡其昌也有穿啊！」「那是不是只能穿藍白拖了」、「大陸不是在抵制NIKE嗎？為什麼穿NIKE反而變成中共同路人？」「笑死人了，是不知道多少廢青腳穿Nike嗎？」「隨便查一下，只要民進黨立委或助理有任何大陸製品或手機裡面有蝦皮。直接當成叛國罪？1450連造謠都有雙標？」「一堆香港明星不是也秀穿耐吉照片嗎？」

(中時新聞網)