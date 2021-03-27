2019年台灣人赴日本旅遊近500萬人次，去年因新冠肺炎疫情影響跌破70萬人次，長榮航空與日本愛媛縣政府合作，推出主題限定類出國航班「愛媛愛旅行~就是愛出國」專機，今從台北松山機場起飛，從高空欣賞櫻島火山、阿蘇火山、歷史名城松山城、瀨戶大橋、世界遺產嚴島神社海上鳥居等，要讓旅客不虛此行。

長榮航空發言人陳耀銘表示，日本向來是國人出國旅遊的熱門首選，愛媛縣政府希望大家不要忘記愛媛的迷人風情，特別與長榮推出類出國專機，帶大家直接飛向日本四國的愛媛上空，來趟高空旅遊。日前台灣已宣布啟動第一個旅遊泡泡，出國旅遊指日可待，長榮從地面到空中都已做好萬全防疫措施，並榮獲國際知名專業網站AirlineRatings.com評選全球前20最佳COVID-19防疫7星級認證，屆時請大家安心跟長榮一起真正飛出國去。

為讓旅客盡情欣賞沿途美景，愛媛主題專機加長飛行到5個小時，上午10點由松山機場起飛，預計下午3點返回松山機場，由機長為旅客親自導覽，班機起飛後將朝北飛行，接近日本上空時會逐漸降低高度，讓旅客於能見度良好時，能欣賞到日本的美麗風光。

飛行路線首先經過日本九州，飽覽櫻島火山、阿蘇火山的壯闊山景，緊接著映入眼簾的是愛媛縣歷史名城松山城，來島海峽大橋、島波海道以及瀨戶大橋，還有舉世聞名的世界遺產嚴島神社海上鳥居。

愛媛吉祥物「蜜柑狗狗」今也現身松山機場，旅客爭相與其合影，一起走訪《神隱少女》電影場景的道後溫泉、世界自行車聖地的島波海道、松山城以及著名的新居濱太鼓祭。另展示愛媛縣釀造的多項知名酒品及在地名產，也將蜜柑汁水龍頭從日本空運來台，讓大家體驗愛媛日常，一轉開水龍頭即可品嘗到「媛」汁「媛」味的蜜柑汁。

(中時 )