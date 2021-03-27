田中分出田中派出所長張力仁與同仁凌晨外出執行巡邏勤務時，將獨自在大街上行走的老婦人貼心護送返家。（田中分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中派出所暖警張祐豪，貼心關懷老婆婆並護送返家的舉動令家屬感激又感動。（田中分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣田中鎮8旬林姓老婦人，凌晨時分竟獨自一人拄著助行器，緩慢行走於員集路二段路邊，巡邏員警路過主動上前關心詢問，老婦告知剛剛接到電話通知要她前往派出所寫資料，員警察覺有異，主動聯繫家屬，並專車將這位老婆婆護送回家，讓家屬感激大讚真的太貼心！

田中派出所長張力仁表示，他與警員張祐豪日前在凌晨0時至2時執行巡邏勤務時，行經田中鎮員集路二段時，發現這名老婆婆深夜獨自一人在路邊行走，擔心老婦人發生意外，主動趨前下車關懷。

經警方詢問，林姓老婦家住田中，半夜接到電話，通知她到派出所填資料，半夜家人都在睡覺，她未叫醒家人幫忙，打算獨自到派出所；由於說詞實在不符常理，兩人為求安全，決定先將阿婆載回派出所內安置。

經張力仁向所內同仁詢問查證後，確認所內根本沒有員警半夜通知老婆婆來，為免家屬擔心，隨後也聯繫老婆婆的孫子，家屬這才驚覺阿嬤竟然獨自一人三更半夜拄著助行器出門；所幸警方即時發現，還專車將老婆婆平安送回家，才未釀成意外，家屬對警方深夜還如此熱心協助安撫阿嬤的情緒，都深表謝意。

田中分局長鄭頴聰表示，田中派出所所長張力仁、警員張祐豪，執勤認真充份展現人民保姆形象，秉持專業與熱忱，協助失智老人返家，彰顯助人為快樂之本，發揚民服務精神，有效提升警察正面形象。

(中時 )