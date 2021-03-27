40歲香港女星張柏芝近期受懷孕風波纏身，她屢被直擊小腹明顯，遭指是懷了第四胎，甚至有婦科醫師直言「目測孕30週左右」，不過張柏芝懶理外界傳言，她昨則身穿一襲鵝黃色公主澎袖紗裙出席品牌活動，張柏芝顏值絕美、身材纖細，而在路人鏡頭下的張柏芝，無P照狀態依舊凍齡、俏麗。

張柏芝昨（26日）現身石家莊，她身穿一襲鵝黃色公主澎袖紗裙，綁著氣質公主頭出席品牌活動，少女感滿滿的張柏芝五官精緻、顏值絕美，她還大展親民作風，不時和民眾互動、揮手，而在網友曝光的無修圖照中，40歲張柏芝臉蛋俏麗、身材狀態極好，絲毫沒有讓歲月在身上留痕跡。

微博曝光張柏芝無P照，女神顏值依舊能打。（圖／取材自樹洞微博）

網友也紛紛留言讚張柏芝：「無光無濾鏡也hold住了，以前美，現在依舊美」、「很親切的和粉絲合影真的好美」、「本人狀態好好」、「少女感滿滿元氣十足」、「太美了，真的是仙女吧」，由於張柏芝近期屢被傳懷第四胎，也有網友忍不住留言問：「不是說懷孕」、「到底是懷孕還是沒懷孕啊」。

路人視角的張柏芝，臉蛋和身材狀態都極好。（圖／取材自樹洞微博）

其實張柏芝近期屢次因肚子隆起而遭指懷孕，對此，張柏芝過去也曾跳出來表示，她已經生了三胎，並大方認自己老了、變胖，一切跟懷孕無關；而張柏芝日前還遭指身材發福，她也強調，純粹就是因為身體狀態老化、新陳代謝變差，不過張柏芝沒有因此很在意自己的身材，僅表示：「我更在意自己是否笑得真實、活得自在」，回應相當高EQ。

(中時新聞網)