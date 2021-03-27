《路透社》27日報導，美國前國務卿季辛吉日前透過Zoom，出席英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）視訊會議時表示，美國必須和中國大陸針對全球秩序達成新諒解，以確保國際體系的穩定；否則，世界將重返一次大戰戰前的危險期。

現年97歲、活躍於1970年代，並曾擔任尼克森與福特時期國務卿的季辛吉強調，最終問題會演變為美國能否和他的西方盟友，與中國大陸就全球新秩序取得諒解。

他解釋，雙方如果無法取得共識，世界將重返一戰爆發前的歐洲情勢；當時，歐洲整體情勢常年存在著緊張與衝突，雖然危機都能獲得立即的解除，卻在某個時刻突然失控而爆發戰爭。

但是，現今情勢卻比當時更加危險，包括新疆人權議題、貿易、香港問題，以及大陸持續增強犯台與封鎖台灣的能力，西方世界與大陸的關係正持續惡化；一旦發生衝突，雙方的高科技武器將導致衝突異常激烈。

他認為，隨著北京在部分領域茁壯與更先進，美國會發現愈來愈難與北京進行協商。另一個問題則是，北京能否接受世界新秩序。不過，季辛吉也肯定大陸在政府控制下，自我組織以追求先進科技的技巧，而西方也必須提升自我實力。

他補充，大陸的經濟實力不代表能在這個世紀執各種科技領域的牛耳。因此，西方須提升自己能力，並更有自信。「這是我們自身內在的問題，未必是大陸所造成」。

1971年，季辛吉以假裝肚子痛進而「金蟬脫殼」，兩度秘密訪陸與周恩來會面，進而為1972年尼克森訪陸、美國與中大陸關係正常化鋪路，終結雙方長達23年的對立。當時，就連美國駐聯合國大使的老布希，也不知道季辛吉訪問大陸。

(中時新聞網)