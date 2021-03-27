義聯集團投資370億元興建的「義享天地」A館「朕豪大酒店」，已在本月中旬通過萬豪國際各項審核，並將於3月28日正式更名為「高雄萬豪酒店」，飯店官網並開始促銷，4月平日雙人房晚4600元、周六5100元，最早可訂日期就在3月28日。

樓高31層、地下6層，有700間客房與12個餐飲單位的高雄萬豪酒店，為萬豪國際集團在台最大量體酒店，亦為全台客房數第三多酒店，僅於台北君悅酒店與萬華凱達大飯店，同時亦為繼「高雄英迪格酒店」之後，高雄第2個「國際牌」觀光飯店。為強化飯店競爭力，高雄萬豪酒店禮聘資深專業經理人田哲夫出任總經理，原朕豪酒店總經理曾維昌則升任酒店副董事長。

因供需失衡，高雄的觀光飯店全年平均房價長期處在「低水位」，投資報酬低於台灣其他城市，如今高雄萬豪酒店以「航母級」量體投入市場，被業界稱為「核彈」，今年第四季，遠雄集團在亞洲新灣 區投資的「高雄洲際酒店」亦將加入市場競爭，若國門不開，未有新的客源活水，市場預期「割喉浴血」大戰勢所難免。不過，也有同業保持正向樂觀看法認為，國際品牌觀光飯店加入後，有助推升高雄飯店市場整體平均房價。

旗下有30個飯店品牌的萬豪國際集團，為全球最大國際連鎖飯店集團，有近2億會員的「萬豪旅享家」，更為全球人數最多飯店常客獎勵計畫。為強化競爭力，義聯集團投資興建「義享天地」A館飯店時，即與萬豪國際合作並加盟萬豪酒店品牌。

按國際旅館飯店業界規則，欲加盟成為國際連鎖酒店品牌成員或委託經營管理，必須符合酒店品牌規範，並由品牌派員逐一審核，通過後才能掛牌營運。

然而，由於2020年遇到疫情，配合防疫，國門不開，萬豪國際審查作業延宕，義聯這方卻已取得我政府核發的旅館登記與營業許可，所以照原既訂進度於2020年12月25日試營運，但因尚未完全通過萬豪國際審核，未完成授權掛牌，故義聯以公司名「朕豪酒店」掛牌營運，「臨陣更名」、引起市場關注。如今將正式掛上「高雄萬豪酒店」品牌營運，高雄觀光飯店市場亦末式進入全新競爭時代。

高雄萬豪酒店飯店預設開業營運一年後的年均房價目標均在5,500元上下，年均住房率則為55％至65％左右，亦即客房平均收益（RevPAR）在3,000元 至3,500元間。

(工商 )