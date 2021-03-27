北市警南港分局1名被分局當作「看板人物」的陳姓員警，曾多次因防詐、扶弱登上新聞，甚至才在上個月獲頒「查獲犯罪績效最優獎」殊榮，但他日前值班時遇到1位C姓女子企圖尋短，好說歹說安撫還不放心，竟「熱心過度」主動載C女返家，之後還在房內哄她睡覺。未料，數日後C女提告，指2人獨處時陳男違反其意願，對她又親又抱還將手伸進衣服內、大腿等處撫摸。雖陳男堅稱雙方是情投意合，但分局仍予懲處，陳男的脫序行為也讓人大感意外。

本刊調查，陳姓員警今年30歲，警專特考班畢業，未婚，在南港分局南港派出所已服務3、4年。3月10日晚間他值班時，年約20餘歲的C女前來派出所，表示自己遭到兄長威脅家暴，陳男見她情緒極度不穩，甚至有輕生念頭，拼命安撫之餘還強調「下班可護送對方返家」。

3月11日零時許，陳男下班也依約陪C女返回她在信義區五分埔附近的住家，並跟上樓進房。C女表示自己很害怕、無法入睡，陳男則稱自己會保護她，在旁哄睡，並一路陪到快天亮才離開。

但C女於12日晚間前往新北市蘆洲區時，情緒再度不穩，當地警方獲報處理，除安撫外也聯絡社工前來開導，C女才說出自己曾遭陳男強摸大腿、身體等事。

C女表示要對陳男提告「強制猥褻」，新北警方先請她前往醫院驗傷，再於15日完成筆錄，並將案件依「單一窗口」原則轉往案發地所在的北市警信義分局，警方近日將傳陳男到案說明。據悉，C女長期精神不穩，且已非首次稱自己遭人猥褻，這次陳男是否真違反其意願？真相仍待司法機關釐清。

而因「熱心過頭」捲入是非的陳姓員警，剛到南港分局服務時，就因「救人一命」上過新聞：2018年3月間，1名日籍男子在南港軟體園區持刀自戕，現場鮮血淋漓，陳男和同事趕赴現場勸說，還伺機將日男手上刀子奪下，成功化解危機。

奮力找回走失的老阿嬤，家屬親自感謝陳姓員警。（圖／翻攝臉書粉專《南港分局向陽小讚》）

2019年間，1名失智的蔡姓老婦外出迷途，陳男接獲家屬報案後，不顧自己即將下班，硬是徒步搜尋了好幾公里，把阿嬤找出平安送回家；今年初，中國信託商業銀行在南港的分行通報，指有民眾疑似遭詐騙，要匯款到海外，陳男也馬上趕到該分行，苦口婆心勸說才讓民眾免於損失。此外，今年2月間，南港分局長謝宗宏也曾親手將「查獲犯罪績效最優」獎頒給陳男，種種優異表現，讓同事一度「讚」他是分局的「形象看板人物」。

在猥褻案發後，南港分局依規定調查，並對陳男做出懲處，分局表示，陳姓員警是出於好意並經女子同意，才騎機車載她返家，而遭控強制猥褻罪嫌一事，調查後陳男也坦承並後悔有逾矩行為，但強調並未違反女方意願，因案件已進入司法程序，分局將全力配合調查、不護短，此外，也對陳男予記過1次處分，並調警備隊服務。

南港分局爆發員警對民眾強制猥褻一案，讓外界一片譁然。（圖／翻攝臉書粉專《南港分局向陽小讚》）

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(中時新聞網)