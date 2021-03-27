北市南港分局1名陳姓派出所員警，日前處理1件女子尋短案件時，竟「熱心過頭」陪對方回家「哄睡」，事後挨告「強制猥褻」。事實上，南港分局自去年底至今，短短3、4個月間，已陸續發生多起風紀案，包括有10名員警集體喝花酒被「抓包」、偵查隊幹員幫轄區毒蟲掉包尿液等，警界人士私下表示，「這個分局的管理出現很大問題」。

本刊調查，去年11月6日，偵查隊有10名員警為了歡送1位吳姓偵查佐退休，聚餐後「續攤」到中山區1家有女陪侍的鋼琴酒吧消費，沒想到其中1名小隊長卻因喝醉和民眾起口角，遭人檢舉到分局，「集體喝花酒」一事才於12月曝光，登上社會版。

分局督察組當時調查後對外表示，「帶隊」喝花酒、和民眾爭執的小隊長記過2次處分，其他9名員警則予記過1次處分，連未參與、而從頭到尾不知情的北市第一位女偵查隊長邱桂美無辜被牽連，被以「內部考核監督不周」為由，降調至台北市刑大。

而新接任偵查隊長的胡玉磊，到任後發現內部另有其他問題：1名負責毒品驗尿工作的王姓偵查佐，竟涉嫌將毒蟲的尿「掉包」成他人，好讓採檢結果可呈陰性幫其脫罪。胡玉磊表示，他發現被王男找來驗尿的人，「各個都嘻嘻哈哈，毫不在乎」，因而起了疑心，事後果然「抓包」。

王姓偵查佐涉嫌幫毒蟲「掉包」受檢尿液，好讓其結果可呈陰性逃刑責。（圖／報系資料照，示意圖非當事人）

今年1月中某日，王男私下通知1名毒蟲來分局驗尿，但還沒進入「採尿室」，該毒蟲身上就掉出1瓶事先準備好的尿罐，分局為了查證，將王男曾採過的3瓶罐尿、當事人DNA等秘密送刑事局比對，果然發現其中1罐被掉包。2月初，分局依涉犯偽造文書及瀆職等罪嫌，將王男送地檢署偵辦，並依「違法圖利他人影響機關聲譽」為由，將王男記2大過免職。

而針對陳姓員警挨告強制猥褻一案，南港分局表示，陳男是出於好意並經女子同意，才騎機車載她返家，而遭控強制猥褻罪嫌一事，調查後陳男也坦承並後悔有逾矩行為，但強調並未違反女方意願，因案件已進入司法程序，分局將全力配合調查、不護短，此外，也對陳男予記過1次處分，並調警備隊服務。

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