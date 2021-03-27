台北市南港分局一名派出所陳姓員警，日前獲報處理1件女子尋短案後，竟隨當事人返家，事後遭挨告強制猥褻。本刊調查，警方涉及性犯罪的案例過去就屢屢發生，有警員曾趁同事女友喝醉時「硬上」，也有官警假藉酒意對女記者「襲胸」，最讓人髮指的，仍屬多年前1名保警約女網友出來後，栽贓對方是「援交妹」，受害人恐懼之餘任其性虐，該名惡警最後還拿燒紅鐵絲在她胸口刺字，變態到讓人憤怒！

本刊調查，2018年間，時任北市警萬華分局的1名黃姓派出所所長，遭女記者指控於餐敘後、赴KTV「續攤」時，2度對其襲胸、強吻，事後傳出黃男在各方協調下，與女記者以40萬元達成和解，才免於對簿公堂。

2016年10月，時任台中市交大1名已婚的朱姓員警，前往同事住處吃宵夜，見同事女友長相不錯，竟起了歹念，他以「前輩」名義不斷勸酒，將人家情侶檔都灌醉後，以「幫忙清理嘔吐物」當藉口，將女方扶到另1個房間內性侵得逞。

朱男挨告後，審理的台中地院因雙方已達成和解，最後依乘機性交罪判刑2年、緩刑5年，但公務員懲戒委員會（公懲會）仍判其需「休職」1年6個月。

但最誇張的案例，是發生在2001年的「保警動私刑」案：當時1名北市某高職女學生上網交友，在和台北市保安大隊的馮姓員警相約見面後，竟遭馮男誣指女學生從事「援助交際」，馮男以「要教育她」為由動私刑，拿燒紅鐵絲在女生胸口狠烙「夜貓」2字，即便痛得死去活來，女學生仍迫於淫威不敢叫出聲。

女學生返校後，因傷口疼痛難忍到保健室擦藥，校方追問下整起案件才曝光，時任北市警局長王卓鈞得知震怒，立即徹查嚴辦，將馮男免職，司法機關也介入調查。歷審後，他僅依傷害罪被判1年11個月徒刑，未料出獄後，數年前在花蓮老家當「雞頭」，又因媒介未成年少女性交易再度被逮。

針對陳姓員警挨告強制猥褻一案，南港分局表示，陳姓員警是出於好意並經女子同意，才騎機車載她返家，而遭控強制猥褻罪嫌一事，經調查後陳男也坦承並後悔有逾矩行為，但強調並未違反女方意願，因案件已進入司法程序，分局將全力配合調查、不護短，此外，也對陳男予記過1次處分，並調警備隊服務。

南港分局表示，已將犯錯的陳姓員警記過處分、並改調警備隊服務。（圖／翻攝臉書粉專《南港分局向陽小讚》）

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(中時新聞網)