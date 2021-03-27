新北市一名19歲陳姓男子看上一名在醫院上班的「女神級」小姐姐，但是卻追不到，竟找來同夥將女子強擄上車，載到烏來山上狂毆、逼她脫光衣服錄影，再載她到地下錢裝逼她借10萬元。錢莊老闆發現事態有異，幫助女子脫逃，沒想到竟失敗，讓她又被痛毆一頓，全身傷勢超嚴重。

判決書指出，陳男去年4月19日傍晚帶朋友跑到醫院堵人，將女子載到烏來後，和李男、未成年的林男一起圍毆女子，逼她脫光衣服後，陳男將她雙手反綁，林男、楊男再用手機錄影，李男則是狂抓女子胸部，再抓她的頭去撞路燈鐵桿。接著所有人再一起毆打女子，讓她遍體鱗傷。

一群人虐待女子到凌晨，再載她到文山區一間借款公司，逼她借10萬元出來給他們花用，不過因為女子身上帶的文件不齊，所以借款失敗。陳男一群人威脅女子「如果再借不到錢就死定了，敢亂跑就讓妳斷手斷腳」，並再次將她載到借款公司，此時公司的高姓老闆發現女子神情有異、陳男一群人也不太對勁，立刻幫女子叫車讓她逃離。

這些男子載著開車尾隨女子搭乘的小黃，在板橋再度抓住她，載到中和區觀音寺旁空地用長桿、高爾夫球桿再次圍毆她，把她打到慘不忍睹。女子後來對這些惡男提告，新北地院判陳男需賠100萬元，但他不服提起上訴。據《ETtoday》報導，陳男同夥也被判處刑期不同之有期徒刑。

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(中時新聞網)