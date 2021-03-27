競賽現場，各隊選手們全神貫注緊盯投影螢幕上的試題。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

現場有教育局官員及民代進行示範賽。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市太平區新光國民中學與太平教育發展協會27，舉行「2021年台中市國民中小學教育盃」，「鬥字英雄會」活動，現場有教育局官員及民代進行示範賽後，來自太平區各級國民中小學、高中等共18校、32隊，展開熱烈賽。

競賽現場，各隊選手們全神貫注緊盯投影螢幕上的試題，左邊的倒數計時器也讓選手們「聚精會神」，同學們相互討論快速找出正確答案，有人搶快不小心按錯急得直跺腳，答對的人則激動開心尖叫、擊掌，各校應援團場邊給予最大精神支持。

新光國中沈杏娟校長表示，近來電視節目透過遊戲方式造成一股「國文好好玩」風潮，且有感於科技發達的現代，手機及電腦打字逐漸取代了手寫的溫度，讓人逐漸忽略了文字美感，因此，與台中市太平教育發展協會合作辦理教育盃「鬥字英雄會」活動，運用時下年輕人常使用的科技載具，結合文字競賽，拓展學生在文字、詞語、成語的應用素養。

台中市太平教育發展協會理事長陳靜蘭：透過此活動的宗旨，激勵學生合作學習，運用教學載具讓學習回饋更為即時，在科技輔助的潮流下，讓學習變得更有趣味性。

現場參與示範賽的民進黨立委何欣純指出，人類一直依賴手機覺得每個字都似曾相識，但透過kahoot 線上作答回饋系統，重新體驗、複習、認識中文的奧妙，真的讓學習變得更加有趣。

台中市教育局表示，台中市為提升學生語文、閱讀等領域，去年全國語文競賽國語字音字形項目就有7名代表榮獲特優，其餘閩南語字音字形及客家語字音字形也都有過半的獲獎率，勉勵學生自我語文素養，透過文字的認識與領會，體會語言獨特的美感與歷史意義。

(中時 )