男女戀愛為增進感情，互贈禮物是常見的事，不過一名女網友與男友分手後，對方卻向她要回交往時贈送的Line貼圖，更誇張的是，還表示要「會動的」，令她看了傻眼「有人知道怎麼還嗎？要給他錢他也不要」，貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論。

原PO曬出與前男友的對話，令上千人看傻眼，直呼「前男友很小氣」。（圖／翻攝自爆）怨2公社）

原PO昨（26）日於臉書社團《爆怨2公社》分享一張Line對話截圖，前男友晚突然傳了「還我」2字，令她一頭霧水，前男友進一步表示，希望能討回交往時贈送的貼圖，「會動的貼圖，不會動的就給妳」，令她忍不住回傳開酸「真的是小家子氣」，但不管她用任何方式，就是找不到可以「還」貼圖的方式，「有人知道怎麼還嗎？說要給他錢，當我自己買的，他也不要，第一次看到分手還要回貼圖，我也是傻眼」。

圖文曝光後，隨即引發上千網友熱烈討論，笑到噴淚表示「真的是刷新我的想像，我以為要錢、要衣服、要包包等已經是極限了」、「第一次看到貼圖也要還，真的好扯」、「這種人也交得到女友，我真是不解」、「確定前男友不是小學生嗎？好幼稚」、「這種男友真的分手剛好」。

但也有不少人認猜測前男友是故意找原PO討還不了的東西，還貼圖是假的，但想繼續糾纏是真的，也可能有其他目的，因此有不少人奉勸她買一組新的貼圖送前男友，再刪好友、封鎖。

(中時新聞網)