長榮航空與日本愛媛縣政府攜手合作，推出主題限定的類出國航班—「愛媛愛旅行~就是愛出國」專機，今（27）日於台北松山機場浪漫起飛！為了讓旅客感受滿滿的愛媛氛圍，現場並舉行日本傳統的鏡開祈福儀式，由長榮航空發言人陳耀銘邀請台北國際航空站主任徐乃新、航空警察局台北分局長蔡啟仁、內政部移民署副隊長楊素娥、財政部關務署台北關松山分關主任郭文娟、伊台貿公司董事長管怡宣以及愛媛縣特命副知事蜜柑狗狗，偕同長榮航空機場本部副總經理葉時忠與客運營業本部王振興協理共同主持，要讓旅客重溫「媛」味十足的類出國之旅。

長榮航空發言人陳耀銘表示：「日本向來是國人出國旅遊的熱門首選，愛媛縣政府希望大家不要忘記愛媛的迷人風情，特別與長榮航空共同推出愛媛類出國專機，帶大家直接飛向日本四國的愛媛上空，來趟高空旅遊。日前台灣已宣布啟動第一個旅遊泡泡，出國旅遊指日可待，長榮航空從地面到空中都已做好萬全防疫措施，並榮獲國際知名專業網站AirlineRatings.com評選全球前20最佳【COVID-19】防疫七星級認證，屆時請大家安心跟我們一起真正飛出國去。」

愛媛縣知事中村時廣雖然無法飛來台灣，但特別錄製了一段溫馨的影片送給台灣民眾，他表示：「台灣與愛媛情誼深厚，在官方或民間都有許多交流，長榮航空飛航愛媛航班雖因疫情暫停飛航，但希望疫後大家能親自到愛媛旅遊，他也獻唱民眾最熟悉的【愛拚才會贏】，祝福大家身體健康，疫情早日結束。」精彩的演唱博得滿堂彩。

為了讓大家感受到滿滿的日本愛媛氛圍，長榮航空與愛媛縣聯手打造「長榮航空愛媛愛旅行~就是愛出國」專屬候機室，超萌愛媛吉祥物-蜜柑狗狗驚喜現身時，旅客爭相與其合影，一起走訪《神隱少女》電影場景的道後溫泉、世界自行車聖地的島波海道、日本百選名城-松山城以及著名的新居濱太鼓祭。 現場除了展示愛媛縣釀造的多項知名酒品及在地名產外，也將蜜柑汁水龍頭從日本空運來台，讓大家體驗愛媛日常，一轉開水龍頭即可品嘗到「媛」汁「媛」味的蜜柑汁，並提供時下最夯的VR體驗，讓旅客來場身歷其境的虛擬愛媛之旅。

長榮航空也特別舉辦愛媛美酒高空試飲活動，邀請擁有日本SSI酒匠及專業日本領隊雙證照，且曾派駐經愛媛縣，旅居日本超過10年的伊台貿董事長管怡宣，介紹沿途景點的特色並親自示範如何品酒，旅客可一次品嘗到世界日本酒藏 TOP10的石鎚純米大吟釀、溫和甘甜的愛媛冰飲蜜柑酒及世界頂級宇和島血橙酒。

客艙內也以蜜柑狗狗為主題色設計特色小物，包括蜜柑狗狗的枕頭及頭墊布，以及特製的蜜柑狗狗棒棒糖，旅客無論是懷裡抱的、手裡拿的，都是超卡哇伊的甜蜜氛圍。

高空旅遊繞行四國九州 飽覽歷史名城、大橋風光、火山美景 為了讓旅客盡情欣賞沿途美景，今日出發的愛媛主題專機特別加長飛行到5個小時，上午10點由松山機場起飛，預計下午3點返回松山機場，由機長為旅客親自導覽，班機起飛後將朝北飛行，接近日本上空時會逐漸降低高度，讓旅客於能見度良好時，能欣賞到日本的美麗風光，飛行路線首先經過日本九州，飽覽櫻島火山、阿蘇火山的壯闊山景，緊接著映入眼簾的是愛媛縣歷史名城松山城，來島海峽大橋、島波海道以及瀨戶大橋，還有舉世聞名的世界遺產嚴島神社海上鳥居，讓旅客不虛此行。

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