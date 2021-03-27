一名遭背叛離婚的人妻，上演一齣完美大反擊，拿了贍養費與婆婆補償她的600萬元後，被前公婆收認當「乾女兒」，名正言順以義女身份，照顧中風的前公公與喪禮，搶走她丈夫的小三，看到老公的前妻也出席，氣得當場走人。

命理師周映君日前在《新聞挖挖哇》節目分享一個她遇過的個案，一名女子大學剛畢業就結婚生子，婚後全心全意在家相夫教子，伺奉公婆與大姑等夫家親友，深獲夫家親友們的喜愛，雖然女子努力全心為家庭 付出，最後仍遭丈夫背叛，搞上公司女同事後被逼離婚，甚至撂下狠話「我對妳已經沒感覺了」。

女子因為挽不回丈夫的心，加上對方堅持離婚，只好忍痛決定放手，儘管2個孩子的監護權歸丈夫，但不僅拿到了贍養費，婆婆心疼孝順的媳婦因為兒子偷吃失去婚姻，私下也塞給她600萬元做為補償，還收她當「乾女兒」，好延續雙方的感情。

女子與前夫離婚不久，前公公中風，她立即以「義女」的身份回歸，將前公公當成自己的父親悉心照顧，後來前公公辭世，還在訃文以「義女」頭銜掛名，於喪禮中以家屬身分答禮，反而前夫娶的小三，在葬禮上被婆家人當空氣，氣得當場走人，這名「前任媳婦、現任義女」的女子，就這樣完美反擊搶走她老公的小三。

(中時新聞網)