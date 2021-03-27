高雄市苓雅區新光路上好樂迪KTV今晨發生消費者街頭互毆事件，互不認識的兩派消費者在店門口擦肩而過時，疑互看不順眼，爆發肢體衝突，雙方直接在店門口打了起來，3名男子被打得頭破血流，警方獲報到場處理，另外2男還當著警察面互架脖子不鬆手，警方最後帶回4男送辦。

警方調查，該起衝突發生在今天凌晨約1時許，當時許姓男子（29歲）和劉姓女友等友人相約前往苓雅區新光路的好樂迪KTV歡唱，凌晨時分，許、劉2人欲先行離去，步出店門口時，剛好林姓男子等人擦肩而過，雙方疑互看不順演起口角衝突。

許男當時進入店內告知同夥的陳姓友人（38歲）、管姓（30歲）及蔡姓友人（29歲）後，4人衝出店外和林男等人打了起來，林男等3人不敵，被打得頭破血流，轄區苓雅分局警方獲報趕抵現場，只見傷者坐在地上等待救援，其中還有2男在大批警力到場後，依舊不甩現場約20名警察，互相出手互架對方脖子，在旁女子還嗆「對方有槍！」。

由於場面一度無法控制，保大警力隨後到場支援，混亂鬥毆現場最後警方帶回許姓等4男滋事者，訊後依《傷害》、《妨害秩序》等罪移送法辦。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)