台灣基進立委陳柏惟。（資料照，林欣儀攝）

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過第一階段後，目前正在進行第二階段連署，基進黨昨(26日)召開記者會，稱「守下陳柏惟就是守下台灣」讓許多網友傻眼，批太自大。前立委孫大千今(27日)也批評，「只會用這種耍白痴的話術，基進黨是真的這麼看不起台灣人民的智商嗎？」「陳柏惟之所以會面臨罷免，是因為他不學無術、不知所云」。

孫大千27日在臉書寫下，「陳柏惟之所以會面臨罷免，是因為他不學無術、不知所云，在立法院插科打諢，耍寶丟臉，這樣的貨色憑什麼被稱作抗中第一品牌？這樣的貨色憑什麼來代表台灣？基進黨是欺負台灣都沒有人了嗎？」

孫大千批評，「基進黨瞎掰出一套可笑的滅台三部曲的戲碼，只不過是為了替老大哥民進黨做三流打手，順便夾帶保住自己的兩光立委。這樣的水準，千萬不要對外說你們代表台灣！」

孫大千也說，發起珍愛藻礁公投的環團人士，長久以來也一直堅持反核主張，力挺公投連署的時代力量、民眾黨、和獨派團體，恐怕也是堅決反核到底，「基進黨硬是要把捍衛藻礁和重啟核四連結在一起，到底是腦子壞掉了？還是心黑掉了呢？」

孫大千提到，台灣過去沒有進口萊豬，照樣創造出傲人的經濟成果，台商縱橫全世界，更是台灣人民的驕傲。為什麼台灣人不吃萊豬，就會「封鎖台灣走向國際，疏離台灣盟邦」呢？基進黨的黨公職人員敢不敢在未來一年每天直播吃半斤萊豬？如果基進黨都不敢吃萊豬，為什麼要台灣人吞萊豬呢？

(中時新聞網)