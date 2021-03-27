台中市警犬隊成軍3周年，歡慶成軍特以「奔騰的NINJA」身影設計3周年犬隊紀念衫，希望走過草創時期的警犬隊，可以如奔騰的狼犬般越來越強大；隊長江明慧特地運用有趣的「換換衫影片」，讓民眾欣賞，領犬員和警犬以親子裝方式表演，展現另類默契。

台中市政府警察局警犬隊3年來中市警犬隊的8隻小萌犬，除了日常巡查外，在各種大型活動，諸如台中世界花博、國慶晚會、萬人泳渡日月潭、中職球賽、跨年活動及首長維安等勤務，皆能看到他們小小的身軀。

警犬隊長江明慧指出，警犬可鑽進刑案現場每個角落，仔細搜索著，不讓任何違禁品或爆裂物影響活動進行；除了威猛的偵爆犬外，不同體型的緝毒犬，運用天生敏銳的嗅覺，也協助警方破獲數十件槍毒案件，是辦案的重要夥伴。

有趣的換換衫影片亦同步上傳至台中市刑大臉書粉絲專頁，搭配網路抽獎活動贈送客製化紀念衫，活動時間從3月27日起4月4日24時止，活動方式係回答中市警犬的相關內容即可參加抽獎，歡迎大小朋友踴躍參加抽獎。

台中市政府警察局指出，台中市打詐、掃黑、緝毒等成效均為6都第一，成軍滿3年的警犬隊也成為非常重要的治安小尖兵，更經常出席各類宣導活動，宣導當前警政工作重點，也希望透過這次的活動，加深民眾對緝毒犬及偵爆犬的印象，一同參與活動並協助分享，共同守護自己及家人安全。

(中時 )