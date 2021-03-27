兩岸關係隨蔡政府政策日趨緊繃，開戰日本是否協防台灣成關注焦點。調查員出身的台灣師範大學東亞系主任兼政治研究所所長林賢參表示，大陸攻台必會佔領日本西南離島，但日本極需大陸市場，日本22萬自衛隊不足抗衡大陸又沒核武，故日本協防的前提就是「美軍介入台海」，且日本協助的對象是美國而非台灣。

日本《共同社》24日報導，16日舉行的美日防長對談中，雙方針對美中之間緊張加劇下，台灣海峽可能發生不測事件的狀況都表達了關切，還確認在台灣與大陸發生軍事衝突之際將密切合作。日本防衛相岸信夫更指出，與台灣海峽地理位置較近的日本，和平與穩定將因此受到很大影響，因此認為今後有必要探討，美軍前往支援台灣時，日本自衛隊將能提供何種協助。

林賢參27日接受香港媒體《中評社》訪問表示，因大陸對台海問題態度愈發強勢，故美、日必須加碼表態「會介入」台海戰爭的立場，以作為嚇阻大陸之用，這算是一種「傳遞訊息」的用意；日本過去對台海局勢三緘其口如今卻敢講，可見美、日都研判兩岸關係真的達到極為嚴峻的地步。

林賢參直言，兩岸開戰若美軍不來日本絕對不敢動，因為日本自衛隊不到22萬人，無法與大陸200萬人大軍相比，何況大陸還有核武而日本沒有，日本還高度仰賴大陸市場，故日軍來台灣一定是以「美軍介入台海」的前提，而且日本是以「來協助美軍」的立場出現。

針對日本與台海問題的關係，林賢參分析，日本早在1996年台海飛彈危機時，時任首相的橋本龍太郎就已指示日本防衛省，做好援助美軍作戰的準備；日本對台海問題的共識是「台灣有事等於日本有事」，但日本對此是從「自我防衛西南離島領土」的戰略角度出發，因為一旦大陸攻台，勢必佔領日本西南離島，如宮古島、與那國島、石垣島、釣魚台，如此一來可攻擊台灣東部，一來可阻絕美、日兩國從沖繩派軍援台。

(中時新聞網)