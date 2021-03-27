今年的5月26日即將迎來的月蝕，將會讓4星座的人破繭重生大開運！運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，射手座、摩羯座、天蠍座及雙子座會在2021年下半年先苦後甘，不僅有望脫單，更連事業財運都會大躍進。

▍第四名：射手座

射手座在2021一開年的運勢就如同死水，興不起一點波瀾，幸好年中開始，射手就要苦盡甘來了！將在5月26日的月蝕會發生在射手座，因此負能量會全部退散，只留下好的運氣與能量，此時不管你做什麼都會相當順利。感情上和諧穩定，無論是單身還是有伴者都能迎來夢寐以求的愛情，事業財運也是無往不利，請射手一定要把握這波大紅大紫的好運氣！

▍第三名：摩羯座

陽曆4月底「冥王星」將在摩羯座的命宮開始逆行，加上守護星「土星」也在財帛宮逆行，摩羯的生活要當心迎來劇變，特別是財務上可能會出現有大筆支出，或是經濟來源受到影響。

幸好5月底的月蝕會幫摩羯座趕跑許多小人，到了10月，更會有木星帶來全新的幸運能量，讓整體運由黑翻紅，特別是財運跟事業上會出現全新轉機，因此迅速攀上事業巔峰，說到2021正財運大爆棚的星座，絕對非你莫屬。

▍第二名：天蠍座

守護星「冥王星」在4月開始逆行，天蠍座會有種好運都離你遠去的感覺，不管做什麼都很難得到幫助，會感到孤立無援，甚至感覺自己可有可無而消極度日。

幸好7月「金星」就要進入你的「福德宮」，你的貴人好運大爆棚！加上10月「冥王星」也終於恢復順行，可得到解脫，能夠隨心所欲做些過去想做的事，有機會一口氣實現代辦清單，在各種天時、地利、人和下，一直心心念念的事都能心想事成。

▍第一名：雙子座

今年水逆多發生在風象星座，特別是陽曆5月底水星直接在雙子的命宮逆行，各種數不清的小麻煩落在雙子座身上，讓他們苦不堪言，簡直是水逆代言人了。

幸好6月水星就會恢復順行，加上吉星「太陽」、「金星」雙雙進入雙子座的金錢宮，因此終於能鹹魚翻身，特別是財運簡直大翻漲！你不只有著得天獨厚的財氣，還能夠把過去的破財運轉成好財運，在財運發展上，會有一波明顯上升和拓展的運勢，做什麼就賺什麼，讓你終於可以告別水逆陰影。

(中時新聞網)