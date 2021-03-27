一位網友在臉書分享，友人遇上一位賣芒果的阿嬤不僅喊價不一，更在付款時意圖騙走他的千元鈔票，熟練地手法讓他超級傻眼，直呼以後再也不光顧了。文章曝光後，掀起網友議論。

一位網友今（27日）在臉書公開社團《爆怨2公社》發文，內文指出，友人過去曾留意到學生餐廳旁有一名叫賣芒果的阿嬤，一直沒機會光顧幫忙消費，昨日終於有機會買水果，但消費的過程卻讓他大開眼界。友人表示，他知道阿嬤一袋芒果都喊賣50元，但昨日他消費時，阿婆則喊出「100元」，強制讓他一次買兩袋，甚至打出悲情牌指稱，之前的同學都一次買一百元。

不僅如此，友人還透露，當他拿出千元鈔付款，阿嬤火速要他先接下兩袋芒果，並拿走那一張千元鈔，阿嬤才剛接過錢就佯稱零錢不夠找；友人說，他翻皮夾湊出一百元的零錢，要求阿嬤把收到的千元鈔返還，但對方卻突然把錢塞入自己的袋中，混入先前賺到的鈔票，朝他說：「這一千是我的捏」，讓他滿頭問號。最後是友人拿出手機錄影，氣憤地說不還就要報警，阿嬤才還錢。

經歷這次之後，友人說：「以後看到那種可憐兮兮的生意人，我也不會去光顧了，感謝阿婆讓我學了一課。」文章曝光後，不少網友留言回應，「有拿回來就好，善心有時候都會被騙，這社會真的變了」；也有網友緩頰，「遺憾你遇上這件事，但還是希望不要把社會上所有需要幫助的人，都當成騙子」；還有網友認為，「有需要才消費就行，不必抱著同情心」。

(中時新聞網)