游本寬作品《台灣新郎》。（摘錄自網路）

邱國峻《物忘我》作品。（作者提供）

邱國峻《神遊之境》作品。（作者提供）

鄧博仁《那天我去外太空旅行》作品。（作者提供）

鄧博仁《再見，狐狸》作品。（作者提供）

2021嘉義國際藝術紀錄影展擬定了《重組另世界》為今年的活動主題，活動進入最後一週，週日（28日）將放映世界首映閉幕片《踢管》、《物換星移音猶在》。活動藝術總監黃明川在3月20日特地規畫了專題論壇《尋找編導式攝影的新世界》，邀請一影像創辦人馬立群擔任主持人，蔡文祥（2020臺北國際攝影節總策展人）、邱國峻（崑山科技大學副教授、2018高雄攝影節總策展人）、黃文勇（臺南應用科技大學副教授）、鄧博仁（臺灣科技大學兼任助理教授、2018高雄攝影節策展人）等人與談。「編導攝影之專題論壇，構築於今日影像不可輕信的這個基礎，加之個人主觀於紀錄片、短片中的份量持續加重，改變攝影的軟體操作及其結果越來越被觀眾接受，那麽時間到了，此一論壇當然成立」，也就是說明黃明川將編導性質的攝影與藝術紀錄片並行下，「重組的另世界」。

蔡文祥一開始就表示，編導式攝影（staged photography）是很嚴肅的議題，具有故事性和舞台背景效果，且需精確的掌握燈光、情境，是創造另一種真實。另一種說法是矯飾攝影（manipulated photography），是指一種對舊有事物做有意圖的改變行為，而不是隨人性破壞的結果。兩者皆具備社會批判、自然環境的再現，擬像取代真實，真實與虛幻相互辯證。當然他也舉了70年代剛接觸攝影時，帶了幾個物件，進入一間燒掉的咖啡廳，當作舞台背景，想作出不一樣的攝影，「當時也不會想太多什麼理論，只覺得這樣做很對自己的味」。

筆者以《時間・酵母》系列來說明矯飾攝影對影像的想法，影像中總是反精緻、凸顯影像的痕跡，做出各種大膽、熱情的冒險，如將幻燈片放入發霉的培養皿，讓底片發霉後，再將這些黴菌斑翻拍置入影像中，比喻為「時間的酵母菌」，讓不可發展的影像時間，往前或往後發展。例如《那天我去外太空旅行》作品，是筆者有一次到雲南大理參加國際攝影節回程時，因遇到颱風侵襲臺灣，不能如期回國，當回到臺北後，發現路樹都倒了，心情不是很好，於是開著車子想到河濱公園散心，沒想到一進公園時，球形的路擋因颱風關係，泥濘不堪沾滿了爛泥巴。筆者好像看到地球生病似的，於是腦中興起如果我們再不愛地球，有一天地球將如眼前的景緻，頹敗不堪。接著，又舉了《再見，狐狸》系列中一張作品，來說明什麼是編導式攝影。筆者邀請大學生寫下他們的願望、最想留下什麼及扮演什麼角色等問卷內容並充分溝通後，到北海岸進行拍攝，拍攝時施放狼煙，象徵著寫給未來的一封信，信的內容都在問卷裡，也隨著狼煙的施放，讓夢想去旅行了。

黃文勇提出當代攝影已經跟電影相互比擬了，我們所常見的電影、戲劇，其實都是透過編導的手法，以縝密思維的規畫，建構熟悉的感官世界。通常對現實世界的質疑，企圖尋求一種超越性的概念，將原有的現實結構性破壞之後再重組，另外建構一烏托邦理想完美的境界（內心世界）。他例舉游本寬的《台灣新郎》、周慶輝《人的莊園》，說明他們藉由編導式攝影探討文化及社會問題，及王建揚《宅境漫遊》探討青春夢幻，何孟娟作品裡探討女性的社會議題。國外的Bernard Faucon、Jeff Wall 等人，則擅長用道具及場景編織另一個夢境。他們兩人作品的共通點，每一張攝影作品都像一部電影，色彩濃郁、情節飽滿，從來都不僅僅是一張「照片」而已。他們來構造場景、安排情節，再通過影像作為「語言」，賦予作品情緒感和故事性。

邱國峻的影像創作非常豐富，論壇中他分享早期的創作。從日本進口昂貴的真人情趣娃娃，從形象的建立，並取藝名為「佐藤衣麻子」，以攝影的方式將「她」塑造出一個真人的形象參與各種藝文活動 。在過程中他也成立的一個團隊，並以偽紀錄片的方式將他們如何塑造的過程拍攝下來，想要諷刺當時ＡＶ女優來臺灣所造成的風潮。緊接著，他以近年來所嘗試各類跨媒材之實驗作品《神遊之境》為例，透過臺灣廟會迎神活動所捕捉的畫面，再與臺灣老一代的刺繡師傅合作，巧妙加入廟會傳統的刺繡元素，不僅讓作品充滿趣味，同時也進一步反思人與神之間微妙的互動。《神遊之境》作品只是一張具有「照像式」寫實影像的草圖，沒有恆定視覺元素、影像或情節的負擔，這是對作品元素間，相互提昇本質作用的結果，是編導式與矯飾攝影的新典範。

最後台下聽眾提問，在AI時代，將有可能取代人們的一切，就如現在人手一機（手機），人人都可以當攝影家，當一個專業的攝影創作者將如何因應？「無法被取代的是人的腦袋，每位創作者心中的動機」，就如Tim walker、Annie Leibovitz作品中，他們的作品看似繁瑣，但靈感總來自生活中，他們認為，每個概念式攝影，都是用最基本，最簡單的方法去呈現。

在全球大轉變的情勢下，我們沒理由再堅持所有既成的觀點，紀錄片的定義亦然。藝術總監黃明川一直提倡的表演藝術影片（去年已經有單元放映），立刻被考慮拿來當專題演講的主題，「經過與河床的導演郭文泰討論，他是一位會導舞台劇與拍攝短片的高手，是個經典介面，於是就順路而上」。而「重組另世界」就是在打破過去的藩籬與界限，思考攝影創作還可以是什麼？「創作前須嚴謹的構思，創作時，是隨著當時的心情及想法走，走到哪裡就去哪裡！」。

(中時 )