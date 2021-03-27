太可怕了！中部一名自稱Coser的女生私訊分享解剖倉鼠的照片，以及虐殺倉鼠的影片給網友，還隱約流露出得意的感覺，點燃網友怒火，許多人不捨無辜的小動物被殺害，也有網友忍不住私訊詢問背後原因，卻得到「控制不住殺人慾望」的答案，引起眾人撻伐，不少人也連繫動保團體關心此事。

一名網友日前在臉書社團《華人Cosplay交流社》上分享多張截圖，中部一名自稱是Coser的女生與另一位網友出有金錢糾紛，雖然承諾會還錢，但一直沒有實際行動且態度還很差，甚至傳了許多自己解剖倉鼠的照片、影片給對方，相當恐怖。

原PO擔心女Coser所養的蜜袋鼯也會遭殃，不想看小動物被這樣糟蹋，因此貼出來求助網友，並詢問是否有人知道可向哪些動保團體舉發，引起網友瘋狂撻伐，「天啊！他怎麼忍心，那也是一個生命誒」、「自己正在養倉鼠，看到這樣超心疼」、「看了好難過」、「殺無辜的動物真的不能原諒」「好可怕，幹嘛殘殺小動物啦！」

自稱是Coser的女生虐殺倉鼠，網友私詢問理由，竟得到控制不住殺人慾望的回應。（圖／翻攝自臉書）

氣不過的網友更直接私訊女Coser說「倉鼠也生命給你這樣糟蹋？」女Coser看完竟回說：「控制不住殺人的慾望！」並表示她有人格分裂症與躁鬱症，但憤怒的網友卻認為，疾病不應該是殘忍殺害小動物的理由，如果身體有狀況，應尋求幫助解決。

另也有人私訊女Coser關心蜜袋鼯的狀況，稍早獲得的訊息是牠還活著，但後來有網友私訊卻得到「早就死了」的答案，讓蜜袋鼯的生死存疑，也讓許多關心此事的網友非常擔憂焦慮。

女Coser虐殺倉鼠，讓不少網友擔心起寵物蜜袋鼯的安危。（圖／翻攝自臉書）

最後虐殺倉鼠的女Coser在自己的臉書上發文道歉，表示自己想要改過自新，但許多網友仍非常憤怒、不願買單，並將此事通報給動保團體，也有網友以女網友在臉書上填寫的學校，連繫該校要求關心學生的狀況。

(中時新聞網)