勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)遭到各方嘲笑之後，仍然堅稱自己是史上第一的防守球員。其實格林說過很多次，他對籃球比賽的觀察與見解與常人不同，既然如此這是他自己的觀點也無所謂，偏偏他還要攻擊意見不同的人。「跟我想法不同的人都去吃屎吧！」

然而格林附上一段談話節目的影片，詹姆斯(LeBron James)也在座。格林表示每天晚上都要提醒自己才是最強的，不僅要讓自己知道，還要讓全世界知道。這種積極的心態對自身很有幫助，事實上不管是誰自稱最佳的球員都會引起爭議，因此不需要顧慮其他人說什麼。

真的要說還有誰跟他一樣棒，格林承認七六人隊班西蒙斯(Ben Simmons)也有很強的防守能力。有趣的是爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)也和西蒙斯不和，因為兩人都認為自己才是更棒的防守者。戈貝爾身高216公分，拿過兩次最佳防守球員、1次阻攻王。

西蒙斯說：「我沒有要貶低戈貝爾，但他只能守備5號(中鋒)和高個子的4號(大前鋒)而已，對上後衛他是吃不開的。」當今NBA最強的球員幾乎集中在3號以下，西蒙斯舉例里歐納德(Kawhi Leonard)、保羅喬治(Paul George)這兩人就不是戈貝爾能夠處理的。

美媒《雅虎體育》分析，格林當然不是史上最好的防守者，但他是符合NBA時代需求的最佳防守者。格林既強壯又靈活，可以守備全部位置，在這個中鋒式微的年代極具價值。

(中時新聞網)