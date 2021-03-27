50歲男星古天樂可說是香港好人好事代表，最近網上傳出由他資助幫忙建造的第133間學校落成，名字就叫做「古天樂教學樓」，而他過去曾自曝堅持用姓名命名大樓主因，絕非只為好名聲，而是強調：「如果學校出問題，方便直接找我負責」。

今年3月古天樂被推選為香港電影工作者總會會長，早在2018年他就擔任香港演藝人協會主席，去年因新冠肺炎疫情影響，許多藝人收入銳減，連「星爺」周星馳都傳出拿豪宅換現金，可見低層工作人員的「薪情」更不佳，古天樂後來發起「香港電影工作者疫境支援計畫」，為成員籌募援助資金，最終每位都能領到33600元台幣救濟金，雪中送炭舉動令人動容。

古天樂所資助第133所學校日前落成。（圖／翻攝自微博）

然而古天樂一路走來並非都是正途，過去他曾坦言少年時期交了壞朋友，涉及搶劫案件，最終被判入懲教署勵敬懲教所服刑22個月，之後他擔任模特兒經理人，進而被製作人邀請出道，一向對私生活相當保密的他緋聞也不多，唯一認愛過港姐黃紀瑩，與宣萱相識25年被封為螢幕情侶，他和陳喬恩、郭采潔也傳過緋聞，但他表示：「不是事實不回應」。

據港媒報導，最近有網友分享影音，宣布由古天樂出資建造的第133所教學大樓落成，引來網友讚他是低調做公益的人帥心帥代表，據知除了這133所大樓外，第134所茂盛完小古天樂項目實驗綜合樓、第135所羊磴鎮古天樂教學樓都在建造中，他從2008年起就投入捐助學校工作，去年完成了4間學校，而他總堅持用自己姓名命名大樓，負責任說這樣一旦學校出事，方便直接找他善後負責。

(中時新聞網)