出租透天厝凌晨發生火警，2樓燒得面目全非。（陳淑娥攝）

楊男葬生火窟，前妻上午帶著兒子到現場認屍。（陳淑娥攝）

台中市清水區清水街出租透天厝今天凌晨發生火警，2樓73歲廖姓婦人及50歲楊姓兒子來不及逃生葬生火窟，2人是低收入戶，楊男當任保全賺錢養家，去年8月才搬來，由於嫌房租貴，今年2月還透過當地里長協助找房，不料，母子倆卻雙雙喪命，正確起火原因待消防局火調科釐清。

台中市消防局表示，今天凌晨02時53分獲報指清水區清水街透天厝住宅發生火警，緊急派遣第四大隊、清水、沙鹿、梧棲分隊，出動消防車輛13輛、救護車2輛，消防人員共46人，由清水分隊小隊長洪景彬帶隊出勤，由第四大隊大隊長蔡孟栩在場指揮搶救。

由於待火勢熄滅清理火場時，消防人員在2樓現場發現2具焦屍，房間門口為仰躺的廖姓婦人，接著在陽台找到趴著的楊姓男子，已燒得面目全非。警方通知到楊男已離婚的妻子但著兒子前往認屍，妻子表情平靜說，這1、2年都沒有跟前夫聯繫了，兒子還有，前夫與前婆婆同住，也很孝順照顧老人家。

當地里長顏貽松指出，廖婦之前住在南社里，去年8月才搬來，他里的里長還交代說廖婦是低收入戶，他也常請廖婦來拿物資，今年2月，廖婦跟他提及每月房租1萬元繳不起，希望能協助找便宜一點的房子。1樓的住戶說，他今天凌晨工作返家後，看見2樓煙，趕緊衝進去把妻小兩人叫起來逃生，接著趕快報案，幸好逃過一劫。

由於屋內都是以木材裝潢隔間，2樓火勢一發不可收拾，造成母子倆人雙雙葬生火窟，廖姓婦人仰躺在臥室內門口，研判逃生不及而倒下，楊姓兒子則臥躺在另一間臥室的陽台前，已燒的面目全非。所幸1樓及3樓住戶都及時逃生，未造成更大傷亡。至於起火原因待消防局火調科釐清。

(中時 )