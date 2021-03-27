聞名國際的大陸知名鋼琴家郎朗在2019年閃電結婚，甜娶小他12歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），小倆口並在去年10月報喜宣布懷孕，天生麗質的吉娜，懷孕期間曾因只胖肚子、四肢和蠻腰依舊纖細，不科學狀態引發熱議，隨著吉娜生完寶寶，她的產後近照也在網上曝光，吉娜愛麗絲的身材和顏值俏麗，完全看不出是剛生完孩子的產婦。
郎朗與吉娜愛麗絲在去年10月報喜宣布懷孕後，小倆口在今年一月平安迎接兒子出生，幸福升格當新手爸媽，吉娜愛麗絲坐完月子後，她的近照也在網上曝光了，有網友在微博曬出音樂會後與郎朗、吉娜的合照，並驚呼：「吉娜真人太美啦 合照都不敢露臉」。
照片中，身為混血兒的吉娜愛麗絲五官依舊精緻，放下一頭長髮的吉娜氣質爆表，雖然吉娜身穿微寬鬆洋裝，不過她上圍傲人、蠻腰依舊纖細，完全看不出是剛生完孩子的產婦，吉娜整體狀態極佳，說她是辣媽一點都不為過。
其實，26歲吉娜愛麗絲在懷孕期間，屢次因挺著孕肚仍四肢纖細，還不科學地維持纖細蠻腰，而頻上熱搜引發熱議，對此，郎朗曾親上火線護妻說：「吉娜有創作、音樂的才華，大家別老說腰了」，至於外界討論吉娜的身材，郎朗表示，小倆口很難受「我們從來沒想過讓大家少吃，這和我們的想法完全不一致」。
(中時新聞網)
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