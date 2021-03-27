號稱全台最貴停車場的新北市板橋「特專三」用地，地方討論20多年沒共識，行政院長蘇貞昌今前往視察並宣布，將投入127.9億經費打造「國家級國家兒童未來館」，結合兒童文化體驗館、數位藝術體驗館、智慧停車設施等，「兒童節前夕，我來送給全國兒童一個大禮物」。

「板橋特專三」用地緊鄰捷運板橋站，面積3.3公頃隸屬文化部所有，土地市值超過300億元，20多年來歷經大型歌劇院、BOT招商失敗等爭議，最終精華地段只能作為平面停車場用途，被諷刺為「全台最貴停車場」；蘇貞昌2018年競選新北市長時曾喊話打造兒童博物館，號稱「100天內就會解決」，但至今拖了2年還是停車場。

蘇貞昌今率部會官員前往視察，文化部長李永得、行政院政委羅秉成、新北市長侯友宜、立委張宏陸和羅致政到場。

文化部文資司長洪世芳報告，「國家級國家兒童未來館」開發規模5萬1600坪，總經費127.9億元，其中未來兒童館佔地2萬3600坪，停車場從1層變地下四層，共2萬8000坪，參考美國兒童波士頓館、日本大阪兒童樂園模式，結合兒童文化體驗館、數位藝術體驗館、戶外景觀等，並成立行政法人負責經營。

蘇貞昌致詞時細數老縣長政績說，他剛接手板橋時新板特區是一片工廠，一棟主建物就是板橋車站、一條馬路是文化路、一座橋是華江橋，文化路上三排數就是他當年種下的，後來他跟公賣局借地一步一步努力下，如今追風廣場、萬坪公園都完工了，就剩這塊特專三還沒動。

蘇貞昌說，今天他當行政院長又來了，兒童節前夕要來送給全國兒童大禮，特專三將由政府全額支付130億元，蓋一座國家級國立兒童未來館，結合科技、遊戲、文化、想像，讓孩子從遊戲中體驗科技；特專三座落北台灣1000多萬人中心，還是三鐵交通樞紐，這個大禮不只送給板橋、送個新北市，也要為台灣見一個大地標，讓世界都來造訪。

侯友宜表示，特專三多年來因各界難有共識，匆匆很快20年就過了，蘇院長在選舉時就非常重視這塊地，希望給孩子快樂天堂的科技博物館，他也有相同想法，希望打造文化創意影音的樂園，上任後不斷與文化部長協調、溝通，蘇院長也知道新北市對這塊地對新北市急迫感，責成政委吳澤成加速處理。

侯友宜說，看到文化部在協調過程中，把地方需要的停車場需求提高3到4倍，投資127.9億打造新地標，地方「心存感激」、「非常感動」，他要藉這個機會謝謝部長、院長、立委，也期盼這塊地能早日開發。

(中時 )