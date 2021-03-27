陳冠宇春季聯賽初登板，吸引球探到場關注。（毛琬婷攝）

前旅日左投陳冠宇返台加入安永鮮物隊，今天他在110年全國成棒甲組春季聯賽首度亮相，先發5.2局用103球，被敲8支安打，投出5次三振、1保送，失2分皆為自責分，根據場邊測速最快球速148公里。

陳冠宇因家庭因素在去年決定結束10年旅日生涯，返台參加今年中職選秀，為了維持狀態，今年1月中旬與安永鮮物簽下半年合約，投入球隊訓練並以先發投手進行調整。

原本陳冠宇在本週二就要迎接返台後初登板，但因調整狀況還未到最佳而延到今天，今天面對台灣電力，首局被敲2安，但靠著隊友幫忙沒有失分。

3局上陳冠宇被台電陳聖賢敲內野安打上壘，陳聖賢再靠著隊友犧牲短打推進到得點圈，之後又被開路先鋒林柱敲安掉分，5局投完共用80球、失1分，6局上陳冠宇續投，但卻出現亂流，1出局後先保送陳偉智，又接連被李育全、林軒逸敲安再掉1分。

安永打線則在5局下圖破台電先發投手李子揚封鎖，靠著4支安打、1高飛犧牲打攻下3分逆轉戰局，7局打完安永鮮物以3比2暫時領先台電。

(中時 )