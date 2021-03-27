洪嫌還露出膝蓋舊傷堅稱是車禍所致。（翻攝）

「碰瓷哥」假車禍真詐財 新北1個月8件相同事故

假車禍真詐財！57歲洪姓男子去年1至2月間，涉嫌在新北市新店、中和、永和、板橋、三重、汐止等地，故意騎乘機車去撞擊汽車車門，偽裝成駕駛人開車門不慎所致，警方調查1個月間竟有8件相同事故，若加上駕駛人與洪嫌私下和解的事故恐怕更多，檢察官已分案調查洪嫌涉及的詐欺罪嫌。

據悉，洪嫌無業去年2月24日上午10時許，騎機車行經新北市永和區永和路，他發現57歲陳姓男子正開車門上車，他立即騎車衝上前去撞擊車門，再偽裝成受傷倒地哀嚎，洪嫌還露出膝蓋舊傷堅稱是車禍所致。

洪嫌要求陳男現場幾千元和解遭拒，永和警分局警員獲報趕至，本以為是單純的車禍事故，但經調閱監視器發現，洪嫌為故意騎車去撞擊車門。

警方進一步追查發現，去年1月至2月間，在新北市新店、中和、永和、板橋、三重、汐止等地，洪嫌共發生8件類似的車禍事故。警方懷疑，洪嫌以類似手法騙取駕駛人私下和解的事故恐怕已達數十件。

永和警分局將案件函送給新北地檢署偵辦，陳男涉及的傷害案件不起訴，另外，檢察官已分案調查洪嫌涉及的詐欺案件。

(中時 )