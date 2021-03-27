國民黨立法院黨團日前為「疫苗採購調閱小組」提案，和民進黨爆發衝突，豈料民進黨立委陳瑩竟嗆問國民黨立委陳玉珍「到底是男的還是女的？」引發外界譁然。對此，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇批，環顧過去陳瑩為原住民捍衛的言論，歧視原住民不行，歧視女性可以？

陳玉珍24日以衛環委員會召委之姿，率領國民黨立委佔領主席台，堅持成立「疫苗採購調閱小組」，兩黨因此爆衝突，互批過程中，因陳玉珍指陳瑩前後說法矛盾、稱其「女人心，海底針」，但陳瑩反嗆問陳玉珍「我也搞不清楚，你到底是男的還是女的。」引發外界批評，藍綠立委也譁然。

對此，陳思宇昨（26日）在臉書發文指出，相較以前的陳瑩曾表示，多數遭到性騷擾、性侵的受害女性，往往不能勇敢發聲，正是因為社會充斥著太多喜歡「檢討受害者」的人，已經有太多的故事和統計都說明，性侵、性騷擾之所以發生，跟女性的長相與穿著都沒關係，而是這個仍然存在著性別不平等的社會，讓部分男性自認有權力可以這樣對待女性。但看陳瑩對陳玉珍說的話，陳思宇感嘆，男性辱罵女性不可，那女性辱罵女性呢？

陳思宇話鋒一轉表示，環顧過去陳瑩的言行，電影「大尾鱸鰻2」上映時，因內容涉及歧視原住民，陳瑩為此嚴厲譴責，表示不道歉就親自到機場恭迎導演。結果現在是歧視原住民不行，歧視女性可以？陳思宇痛批，就是雙標，更代表民進黨婦女部的女權意識待加強。當黨內爆發綠委王定宇同居風波，婦女部立刻消失無縱，甚至在陳瑩失言後，婦女部粉專還在宣傳活動，對黨內的歧視問題視而不見，黨內黨外完全雙標！

陳思宇直言，性平需要妳我的共同努力，雙標只會淪為攻擊的武器，「我也搞不清楚，你到底是男的還是女的。」這種話呼籲陳瑩與民進黨，重視自己與黨內的性平問題，不要再雙標了！

(中時新聞網)