在台積電周五（26日）回神狂漲2.6％、站回590元關卡後，今稍早美股收盤四大指數全面大漲，其中，台積電ADR狂飆逾5％，也領軍費城半導體指數暴漲。

隨著疫苗接種樂觀進展，有望加快經濟重啟，美國的消費者信心持續上升。密歇根大學周五發布一項調查顯示，3月份消費者信心指數的終值為84.9，高於2月份的76.8。

美國勞工部公布上周初領失業救濟金人數減少9.7萬人至68.4萬人，降至疫情以來新低，經濟有望逐步復甦，加上聯準會（Fed）鬆綁銀行配息、庫藏股限制，帶動金融、科技、能源及工業等族群領漲。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前表示，一旦美國經濟從疫情中復原，Fed將會逐漸縮減購債規模。部分分析師預期今年底減債行動可能就會啟動，不過實際時機還是取決疫情發展而定。

鮑爾這番減債談話引發後續效應，10年期美債殖利率連兩日上升，周五再度走高到1.672％，所幸科技股未受衝擊。

周五美國四大指數全面收紅。道瓊指數上漲453點（或1.39%），收在33072點；標準普爾500指數上漲65點（或1.66%），收在3974點；那斯達克指數上漲161點(或1.24%)，收在13138點；費城半導體指數上漲146點（或 4.95%），收 3106點。

費半重要成分股漲勢凌厲，應材噴漲7.45%；美光、英特爾和高通大漲4.5% 左右；輝達（NVIDIA）上漲2.43%；超微（AMD）1.56%；而國內投資人最關注的台積電ADR大漲5.53%；聯電 ADR上漲 3.76%。

Raymond James首席投資長 Larry Adam指出，隨著市場進入復甦的第二年，這種波動可能會變得更常見，股市就像大多數時期一樣，不會直線向前，投資人應預期隨時會上下震盪，並善用回檔時機。

(中時新聞網)