現在人的客廳幾乎都會擺設沙發，但早年或老一輩人則愛用木頭椅。網紅丹尼婊姐之前曾在臉書分享，年節回南部老家，發現長輩都偏好木頭椅，令她質疑「到底多能吃苦要坐這種椅子」，對此有知情網友表示，這種椅子可預防脊椎側彎，再加上好清潔、耐坐及耐用，因此深受老一輩青睞。

丹尼婊姐之前曾在臉書發文表示，每次過年回南部老家，客廳的木頭椅讓她無法攤坐，不解為何南部長輩都喜歡這種椅子，「到底多能吃苦？還是要防止電視看太久，所以特別發明的？」每次聽到夫妻吵架，老公睡沙發，「我都想說沙發明明超好睡」，原來這才是真正的懲罰。

這篇貼文近日又引發網友熱烈討論，其中一名網友表示，木頭椅背的曲線設計符合人體工學，如果有脊椎側彎的人坐了覺得不舒服，就表示筋骨已經歪了，現在許多年輕人喜歡癱在沙發上看電視，久而久之，骨頭就變形，引發脊椎側彎等問題，對比有些上了年紀的阿公、阿嬤筋骨相當不錯，這可能是原因之一。

另外也有網友表示，早期的木頭椅木料都相當好，沙發不一定比得上，若是樟木的還會散發出樟木香，再加上好清潔，夏天流汗也不會像沙發一樣，坐了會殘留體味，冬天冷加上椅墊就不一樣了，而且十分耐坐、耐用，對脊椎也比較好，不會越坐越歪。

(中時新聞網)