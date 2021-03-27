日本共同社報導，日本政府相關人士26日透露，日美政府已在進行協調，將在預訂4月上旬舉行日美領袖會談所彙整共同聲明上，要求北韓「完全非核化」。

日美政府除了對北韓時隔約一年再度發射彈道飛彈表達譴責，也意圖對北韓持續研發核武器及彈道飛彈，展現日美團結一致的嚴厲態度。

報導指出，北韓問題預料將跟對中國的應對同為日美領袖會談主要議題之一。

日本首相菅義偉預計4月8日到10日率團訪美，在美國首府華盛頓與美國總統拜登進行首度面對面會談。日美雙方正就具體時程進行協調。

已擁核武的北韓25日試射飛彈，成為美國總統拜登就職後首度具體挑釁。北韓中央通信社26日表示，測試的是搭載固體火箭發動機的新型「戰術導向發射體」，沒有飛彈或彈道等字眼。

另外，日美領袖會談上，日本也將就東京奧運將於7月登場尋求與美國合作。

考量到中國公務船頻繁在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域航行，日本將確認釣魚台列嶼適用日美安保條約第5條。

日美雙方還將商議共同推動「自由開放的印度太平洋」構想，並在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及氣候變遷對策上開展合作。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100327

(中央社)